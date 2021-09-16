В Бурятии объявлены призёры выставки мастеров

Оценивались произведения народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества
В Бурятии названы призёры онлайн-выставки произведений мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества. В конкурсе, проводившемся в рамках V международного фестиваля фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», приняли участие 43 мастера из 8 районов Бурятии, 7 регионов Российской Федерации и 1 участник из Румынии.
Дипломы лауреатов по номинациям вручены:
Номинация «Художественная обработка мягких материалов»
Диплом лауреата III степени – Ерофей Татьяне, община русских липован Румынии, Румыния, с. Русская Слава, уезд Тулча;
Диплом лауреата II степени – Белоусовой Татьяне, МБУК «Культурно-досуговый центр», МО «Тарбагатайский район»;
Диплом лауреата I степени – Ивановой Клавдии, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Еласы.
Номинация «Художественная обработка дерева и бересты»
Диплом лауреата III степени – Думнову Сергею, Селенгинский район, с. Ягодное;
Диплом лауреата II степени – Зубкову Александру, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Еласы;
Диплом лауреата I степени – Романову Роману, Кижингинский район, п. Новокижингинск.
Номинация «Сувениры»
Диплом лауреата III степени – Тятюковой Нине, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Еласы;
Диплом лауреата II степени - Жарниковой Ольге, Иволгинский район, п. Сотниково, Дом культуры СП «Сотниковское»;
Диплом лауреата I степени – Логвиновой Лилии, Белгородская область, Губкинский район, п. Троицкий, МБУК «ЦКР п. Троицкий».
Номинация «Традиционная одежда и атрибутика»
Диплом лауреата III степени – Некрасовой Валентине, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой;
Диплом лауреата II степени – Зверевой Арине, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой;
Диплом лауреата I степени – Родионовой Надежде, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой.
Лауреатам конкурса будут вручены денежные призы, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Бурятии объявлены призёры выставки мастеров
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