В Бурятии объявлены призёры выставки мастеров

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Оценивались произведения народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества



В Бурятии названы призёры онлайн-выставки произведений мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества. В конкурсе, проводившемся в рамках V международного фестиваля фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», приняли участие 43 мастера из 8 районов Бурятии, 7 регионов Российской Федерации и 1 участник из Румынии.



Дипломы лауреатов по номинациям вручены:



Номинация «Художественная обработка мягких материалов»

Диплом лауреата III степени – Ерофей Татьяне, община русских липован Румынии, Румыния, с. Русская Слава, уезд Тулча;

Диплом лауреата II степени – Белоусовой Татьяне, МБУК «Культурно-досуговый центр», МО «Тарбагатайский район»;

Диплом лауреата I степени – Ивановой Клавдии, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Еласы.



Номинация «Художественная обработка дерева и бересты»

Диплом лауреата III степени – Думнову Сергею, Селенгинский район, с. Ягодное;

Диплом лауреата II степени – Зубкову Александру, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Еласы;

Диплом лауреата I степени – Романову Роману, Кижингинский район, п. Новокижингинск.



Номинация «Сувениры»

Диплом лауреата III степени – Тятюковой Нине, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Еласы;

Диплом лауреата II степени - Жарниковой Ольге, Иволгинский район, п. Сотниково, Дом культуры СП «Сотниковское»;

Диплом лауреата I степени – Логвиновой Лилии, Белгородская область, Губкинский район, п. Троицкий, МБУК «ЦКР п. Троицкий».



Номинация «Традиционная одежда и атрибутика»

Диплом лауреата III степени – Некрасовой Валентине, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой;

Диплом лауреата II степени – Зверевой Арине, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой;

Диплом лауреата I степени – Родионовой Надежде, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой.



Лауреатам конкурса будут вручены денежные призы, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

