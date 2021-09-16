Сегодня высадят 10 тысяч сеянцев сосны
Сегодня лесники и волонтёры в рамках акции «Сохраним лес» высадят 10 тысяч сеянцев сосны. Так они восстановят 35 га погибшего леса. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.
В посадках принимают участие члены школьных лесничеств, сотрудники коммерческих и государственных ведомств – всего около 300 человек.
Акция «Сохраним лес» проводится по всей России. В прошлом году около миллиона участников со всей страны высадили 40 млн деревьев.
В Бурятии пройдёт акция по посадке леса
Общество, Фото:
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