В Бурятии пройдёт акция по посадке леса

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сегодня высадят 10 тысяч сеянцев сосны



Сегодня лесники и волонтёры в рамках акции «Сохраним лес» высадят 10 тысяч сеянцев сосны. Так они восстановят 35 га погибшего леса. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.



В посадках принимают участие члены школьных лесничеств, сотрудники коммерческих и государственных ведомств – всего около 300 человек.



Акция «Сохраним лес» проводится по всей России. В прошлом году около миллиона участников со всей страны высадили 40 млн деревьев.

