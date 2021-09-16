Мужчина скрыл, что устроился курьером
Житель города Северобайкальск, признанный центром занятости населения безработным, обманом получал пособие. Как выяснилось, он на основании срочного трудового договора работал курьером, о чём умолчал. В результате мужчина незаконно получил пособие по безработице на сумму 61 тыс рублей.
- Межрайонная прокуратура материалы проверки направила в межмуниципальный отдел МВД России «Северобайкальский» для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения отношении гражданина возбуждено уголовное дело. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Проводится расследование.
Житель Бурятии обманом получал пособие по безработице
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