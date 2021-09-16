Житель Бурятии обманом получал пособие по безработице

Мужчина скрыл, что устроился курьером



Житель города Северобайкальск, признанный центром занятости населения безработным, обманом получал пособие. Как выяснилось, он на основании срочного трудового договора работал курьером, о чём умолчал. В результате мужчина незаконно получил пособие по безработице на сумму 61 тыс рублей.



- Межрайонная прокуратура материалы проверки направила в межмуниципальный отдел МВД России «Северобайкальский» для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения отношении гражданина возбуждено уголовное дело. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Проводится расследование.

