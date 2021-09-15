Белка наблюдала за уборкой в парке
Сотрудники Муйского лесхоза вместе с ребятами из детско-юношеского школьного лесничества убрались в парке посёлка Таксимо. В республиканском агентстве лесного хозйства рассказали, что во время уборками за людьми следила белочка.
- Когда мы приступили к уборке, мы заметили, что белка пришла понаблюдать за нами. Метр за метром мы очищали парк от бытового мусора, а затем отремонтировали сломанные лавочки. Ребята очень красиво украсили лавочки, раскрасив разными цветами, - поделилась мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.
Совместными усилиями они собрали более 10 кг мусора: пластиковые бутылки, пакеты, бумагу и многое другое.
- Нам очень нравится гулять в этом парке, но когда видишь повсюду разбросанный мусор, становится очень грустно. Зато теперь, после уборки, глаз радуется. Когда мы закончили уборку, белочка нам радостно кивала, будто благодарила за то, что мы очистили парк от мусора, - с улыбкой рассказали юные лесники.
В Бурятии белочка следила за лесниками
Общество, Фото:
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