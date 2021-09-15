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В Агинском округе откроется сквер памяти врача скорой помощи

В Агинском округе откроется сквер памяти врача скорой помощи
Общество,  Фото:пресс-служба администрации ГО «Посёлок Агинское»
В сквере установлен памятный знак агинским врачам

26 февраля этого года скверу возле окружной поликлиники в административном центре Агинского Бурятского округа присвоено имя заведующей отделением скорой медицинской помощи Агинской окружной больницы Ирины Балдоржиевны Дугаровой, скоропостижно скончавшейся в борьбе с коронавирусом в октябре 2020 года.

В июле на слёте молодёжи Аги проект «Сквер памяти» получил грант 50 тысяч рублей на ремонт данной общественной территории. 6 августа был открыт сбор средств на ремонт и реконструкцию сквера. За месяц было собрано 729 тысяч 670 рублей. В сборе приняли участие коллеги, одноклассники Ирины Дугаровой и её мужа, семья, родственники, коллективы организаций, жители и выходцы села Судунтуй, посёлка Агинское и Агинского Бурятского округа. Эскиз реконструкции сквера разработал архитектор, член Союза архитекторов России, заслуженный строитель Агинского Бурятского автономного округа Тумэн Цыденжапов.

В рамках ремонта и реконструкции сквера прошли работы по демонтажу статуи «Мать и дитя». На её месте установлены памятный знак и мемориальная доска, входная арка с названием сквера. Идут работы по покраске ротонды и установке уличных светильников. В центре ротонды установлена колонна с малой архитектурной формой, посвящённой всем медицинским работникам. Изготовлены пять скамеек для ротонды, четыре урны, идёт частичная замена тротуарной плитки. Две скамейки будут установлены возле остановки общественного транспорта.

Открытие сквера имени Ирины Дугаровой состоится в эту пятницу, 17 сентября, в 12:00, сообщает пресс-служба администрации городского округа «Посёлок Агинское».

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