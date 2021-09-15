В Бурятии стартовал проект «Легенды Байкала»

В программе участвуют школьники из 13 регионов



На территории Бурятии с 14 сентября по 29 октября проходит культурно-просветительская программа «Легенды Байкала» для школьников из разных регионов России. Проект реализуется в целях популяризации наследия народов России и приобщения детей к отечественной истории.



В этом году республика стала одним их регионов, который принимает у себя участников этой программы. «Легенды Байкала» представляет собой экскурсионные туры по достопримечательностям Бурятии. Участники проекта посетят Танхой, где будет проведена экскурсия в музее природы Байкальского заповедника, прогулка по эко-тропе «Кедровая аллея» и верховому болоту. Школьники посетят визит-центр «Байкал заповедный», дом-музей Агвана Доржиева, этнографический бурятский комплекс. Также для гостей проведут отдельную обзорную экскурсию «Улан-Удэ – столица русской Азии», а в Тарбагатайском районе расскажут о культуре семейских.



В программе «Легенды Байкала» принимают участие школьники из Забайкальского, Алтайского, Красноярского, Хабаровского краёв, из Новосибирской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Воронежской, Челябинской и Московской областей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

