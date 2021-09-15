В программе участвуют школьники из 13 регионов
На территории Бурятии с 14 сентября по 29 октября проходит культурно-просветительская программа «Легенды Байкала» для школьников из разных регионов России. Проект реализуется в целях популяризации наследия народов России и приобщения детей к отечественной истории.
В этом году республика стала одним их регионов, который принимает у себя участников этой программы. «Легенды Байкала» представляет собой экскурсионные туры по достопримечательностям Бурятии. Участники проекта посетят Танхой, где будет проведена экскурсия в музее природы Байкальского заповедника, прогулка по эко-тропе «Кедровая аллея» и верховому болоту. Школьники посетят визит-центр «Байкал заповедный», дом-музей Агвана Доржиева, этнографический бурятский комплекс. Также для гостей проведут отдельную обзорную экскурсию «Улан-Удэ – столица русской Азии», а в Тарбагатайском районе расскажут о культуре семейских.
В программе «Легенды Байкала» принимают участие школьники из Забайкальского, Алтайского, Красноярского, Хабаровского краёв, из Новосибирской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Воронежской, Челябинской и Московской областей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
В Бурятии стартовал проект «Легенды Байкала»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Её установили в честь забайкальского писателя Олега Димова
Юные туристы закончили своё путешествие на рафте в посёлке Мясокомбинат
Лучшими стали победители танкового биатлона
Площадку для её установки выберут жители края
Выставка посвящена юбилею Правобережного округа
Работы планируют завершить в декабре
Её проведут с 27 сентября по 2 октября
Спортсменка выиграла «золото» в индивидуальной гонке на 25 км среди женщин
Спортсмен показал лучший результат среди мужчин на дистанции 9 метров
В сквере установлен памятный знак агинским врачам
Мастера получат средства на реализацию своих творческих проектов
Пациенту восстановили кровоснабжение правого полушария головного мозга
Лису умертвили, чтобы взять необходимый анализ
В СберКлевере представлены статьи и обучающие курсы
Это подтвердила уполномоченная по правам человека в Бурятии