Ансамбль «Гулувун» представил на московском фестивале новую программу
Эвенкийский молодёжный ансамбль «Гулувун» из Бурятии завоевал Гран-при на фестивале «Кочевье Севера» в Москве. Фестиваль прошёл в рамках традиционной межрегиональной выставки-ярмарки «Сокровища Севера».
Ансамбль «Гулувун» представил новую программу – два традиционных танца, без фонограммы, под живое сопровождение. Жюри присудило коллективу Гран-при в музыкально-песенном и танцевальном конкурсе, в номинации «Традиционные танцы».
- Для коллектива это большой успех. Ведь состав самодеятельного коллектива сильно изменился, есть новички. Но ребята готовились. Чтобы достойно выступить, пришлось пораньше завершить каникулы. С 25 августа в «Гулувуне» шли ежедневные репетиции. Ребята выкладывались, - рассказали в Центре эвенкийской культуры «Арун».
Гран-при не единственная победа. Спецприз «Звёздочка фестиваля» присужден солистке ансамбля Алиме Готовын, выпускнице колледжа искусств имени Чайковского. Она с первого курса являлась участницей ансамбля «Гулувун».
- Ребята успели побывать на различных мастер-классах, которые проводились в изобилии на этом мероприятии. По словам организаторов, коллектив из Бурятии украсил своим участием не только фестиваль «Кочевье Севера», но и в целом всё мероприятие, - отметили в Центре «Арун».
Художественный руководитель коллектива Сэсэг Цыремпилова.
Эвенкийский ансамбль из Бурятии стал лучшим в Москве
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