Эксперимент провели юные лесники
На Баргузинском рыбоводном заводе юные лесники из школьного лесничества «Друзья леса» провели эксперимент и вырастили молодь чёрного хариуса. Об этом рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Мы изучили все этапы выращивания хариуса – забор икры, инкубация и откорм, а сейчас пришло время выпустить их в реку. Нам очень понравилось наблюдать, как из маленьких икринок выросли вот такие рыбки, - рассказали юные лесники.
Перед выпуском в реку молодых рыб взвесили и пересчитали. Ребята вырастили около пяти тысяч особей хариуса.
- Все рыбы, как на подбор – крупные, здоровые. Ребята очень старались, и у них всё получилось. Дети вместе с рыбоводами выпустили рыбок в реку Ина, а затем наблюдали, как молодь хариуса адаптируется к новой среде, собирается в косяк и уплывает по течению, - поделилась руководитель школьного лесничества Дина Ахмадулина.
В Бурятии районе дети вырастили пять тысяч чёрных хариусов
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