Пользователей «Умного голосования» предупредили об угрозе утечки данных

Юрист Ремесло: данные пользователей приложения «Умное голосование» могут попасть в Сеть



Пользователи приложения «Умное голосование» не защищены от утечек персональных данных, как об этом говорят его разработчики, заявил РИА Новости юрист Илья Ремесло.



Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к одноименному сайту из-за того, что его используют для продолжения деятельности ФБК*.



Как отметил эксперт, в разделе privacy policy указано, что информация может передаваться третьей стороне.



Он напомнил, что у команды Навального постоянно случаются различные утечки, и новые могут повториться из-за «Умного голосования». Поэтому верить людям, которые постоянно врут о том, что хранят данные сторонников в безопасности, также не стоит, добавил Ремесло.



Собеседник агентства указал, что приложением невозможно пользоваться анонимно, так как для его скачивания нужно иметь аккаунт Google или Apple, привязанный к мобильному телефону.



Юрист отметил, что не хочет говорить обо всех уязвимостях, чтобы не помогать команде Навального. Также он напомнил, что Роскомнадзор уже научился блокировать даже скачанную программу, сообщает РИА Новости.



*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

