Отсыпают улицы, где грунтовые воды вышли на дорогу
9 сентября специалисты комбината по благоустройству отсыпают на Левом берегу в Улан-Удэ три улицы: Кемеровская, Блюхера и Судоремонтная. Там грунтовые воды вышли на дорогу.
Задействовано восемь единиц техники - семь самосвалов и один фронтальный погрузчик, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
На Кемеровской, 78 отсыпано около 400 тонн шебеночно-песчаной смеси, работы закончатся 10 сентября.
На Судоремонтной, 178 будет отсыпано около 100 тонн смеси, работы здесь только начались, обещают завершить их к концу дня.
На Блюхера, 15 специалисты сегодня отсыпали 40 тонн смеси, работы завершены. Также 40 тонн отсыпано на Блюхера, 177, где сегодня поднимают на фундамент трансформаторную подстанцию.
На Левом берегу в Улан-Удэ отсыпают три улицы
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