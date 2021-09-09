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На Левом берегу в Улан-Удэ отсыпают три улицы

Общество, 
Отсыпают улицы, где грунтовые воды вышли на дорогу

9 сентября специалисты комбината по благоустройству отсыпают на Левом берегу в Улан-Удэ три улицы: Кемеровская, Блюхера и Судоремонтная. Там грунтовые воды вышли на дорогу.

Задействовано восемь единиц техники - семь самосвалов и один фронтальный погрузчик, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

На Кемеровской, 78 отсыпано около 400 тонн шебеночно-песчаной смеси, работы закончатся 10 сентября.

На Судоремонтной, 178 будет отсыпано около 100 тонн смеси, работы здесь только начались, обещают завершить их к концу дня.

На Блюхера, 15 специалисты сегодня отсыпали 40 тонн смеси, работы завершены. Также 40 тонн отсыпано на Блюхера, 177, где сегодня поднимают на фундамент трансформаторную подстанцию.
подтопление

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