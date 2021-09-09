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В Иркутской области объявлены итоги праздника народов Севера

В Иркутской области объявлены итоги праздника народов Севера
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие проводилось онлайн в трёх конкурсных номинациях

В Иркутской области праздник народов Севера подвёл свои результаты. Напомним, что мероприятие прошло в формате онлайн.

В течение месяца на электронный адрес организаторов были присланы видеоматериалы с фрагментами из семейно-бытовых и календарных обрядов, народных праздников и игрищ; декламирование разных жанров стихотворного творчества; рассказы участников о достопримечательностях родного края, о выдающихся людях и просто интересных местах.

Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, члены жюри просмотрели отснятые материалы участников по всем конкурсным номинациям и приняли следующие решения:

Конкурс фольклорных коллективов «Один день из жизни северных народов»
Первое место - Фольклорный коллектив «Биракан» (г. Иркутск)
Второе место - МКУК «Вершино-Тутурский КИК» (с. Вершина Тутуры, Качугский район)
Третье место - Этномастерская «Олан» (г. Иркутск)

Конкурс художественного слова «К истокам Севера»
Первое место - МКУК Нерхинского МО коллектив «Черлик» (д. Нерха, Нижнеудинский район)
Второе место - Вера Васильева (г. Иркутск)
Третье место - Юлия Яковлева (с. Алыгджер, Нижнеудинский район)

Конкурс видеороликов «Мой край родной»
Первое место - Вера Васильева, фольклорный ансамбль «Биракан» (г. Иркутск)
Второе место - Сергей Писарев, фольклорный ансамбль «Биракан» (г. Иркутск)
Третье место - Макар Тоболаев (д. Нерха, Нижнеудинский район)
Иркутская область малочисленные народы коренные малочисленные народы Праздники конкурс онлайн

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