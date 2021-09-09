В Иркутской области объявлены итоги праздника народов Севера

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие проводилось онлайн в трёх конкурсных номинациях



В Иркутской области праздник народов Севера подвёл свои результаты. Напомним, что мероприятие прошло в формате онлайн.



В течение месяца на электронный адрес организаторов были присланы видеоматериалы с фрагментами из семейно-бытовых и календарных обрядов, народных праздников и игрищ; декламирование разных жанров стихотворного творчества; рассказы участников о достопримечательностях родного края, о выдающихся людях и просто интересных местах.



Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, члены жюри просмотрели отснятые материалы участников по всем конкурсным номинациям и приняли следующие решения:



Конкурс фольклорных коллективов «Один день из жизни северных народов»

Первое место - Фольклорный коллектив «Биракан» (г. Иркутск)

Второе место - МКУК «Вершино-Тутурский КИК» (с. Вершина Тутуры, Качугский район)

Третье место - Этномастерская «Олан» (г. Иркутск)



Конкурс художественного слова «К истокам Севера»

Первое место - МКУК Нерхинского МО коллектив «Черлик» (д. Нерха, Нижнеудинский район)

Второе место - Вера Васильева (г. Иркутск)

Третье место - Юлия Яковлева (с. Алыгджер, Нижнеудинский район)



Конкурс видеороликов «Мой край родной»

Первое место - Вера Васильева, фольклорный ансамбль «Биракан» (г. Иркутск)

Второе место - Сергей Писарев, фольклорный ансамбль «Биракан» (г. Иркутск)

Третье место - Макар Тоболаев (д. Нерха, Нижнеудинский район)

