 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 сентября

07 сентября

Популярное

На реке Чита проходит пик уровня воды

На реке Чита проходит пик уровня воды
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
После подъёма на 15-20 см начнётся спад

В Забайкальском крае на реке Чита у села Бургень, реки Нерча у города Нерчинск, на реках Чара, Олекма, Каренга у села Усть-Каренга прошли пики паводков, начался спад уровня воды. На реке Чита у краевой столицы ожидается прохождение пика паводка, с подъёмом уровня воды на 15-20 см, начнётся спад, вода на пойме сохранится. Об этом 8 сентября заявили на сайте Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на информацию регионального УГМС, 8 сентября отмечался рост уровней воды на реке Амур у села Покровка на 42 сантиметра, реке Шилка – на 22-90 сантиметров, в среднем и нижнем течении рек Ингоды и Читы – на 13-39 сантиметра, на реке Витим у села Неляты – на 102 см.

- Подтоплены поймы рек Шилка у села Кокуй на 20 сантиметров, Чита у села Бургень и Шишкино на 58-64 сантиметра, у города Читы на 28, Нерча у города Нерчинск на 118 сантиметров. Пойма реки Чара у одноименного села освободилась от воды, – уточняется в сообщении.
Забайкальский край Чита река уровень воды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии Хамбо-ламе Этигэлову поднесут мандалу
В Бурятии Хамбо-ламе Этигэлову поднесут мандалу
Общество, 08.09.2021
Молебен проведут в местности Улзы Добо
В Забайкалье назвали причину появления опасной инфекции у КРС
В Забайкалье назвали причину появления опасной инфекции у КРС
Общество, 08.09.2021
Узелковый дерматит появился в регионе из-за нелегального перемещения скота
В Иркутске покажут работы ювелиров и камнерезов Бурятии
В Иркутске покажут работы ювелиров и камнерезов Бурятии
Общество, 08.09.2021
Выставка «Турмалиновая радуга Малхана» откроется в усадьбе В.П. Сукачева
Иркутяне стали призёрами Олимпиады интеллектуального спорта
Иркутяне стали призёрами Олимпиады интеллектуального спорта
Общество, 08.09.2021
Они выиграли серебряные награды в онлайн-соревнованиях по шашкам
На реке Чита проходит пик уровня воды
На реке Чита проходит пик уровня воды
Общество, 08.09.2021
После подъёма на 15-20 см начнётся спад
Паралимпийцы Бурятии стали «заслуженными»
Паралимпийцы Бурятии стали «заслуженными»
Общество, 08.09.2021
Михаилу Асташову и Баиру Шигаеву присвоены звания «Заслуженный мастер спорта России»
В Улан-Удэ к теплу подключили более 350 домов
В Улан-Удэ к теплу подключили более 350 домов
Общество, 08.09.2021
Тепло будет подаваться поэтапно
На Байкале изучат световое загрязнение
На Байкале изучат световое загрязнение
Общество, 08.09.2021
Планируется снять научно-популярный фильм о новом виде загрязнения Байкала
В Бурятии проходит прививочная кампания против гриппа
В Бурятии проходит прививочная кампания против гриппа
Общество, 08.09.2021
Планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения
В Улан-Удэ начали ремонт тротуара, возмутившего жителей
В Улан-Удэ начали ремонт тротуара, возмутившего жителей
Общество, 08.09.2021
Ранее горожанка назвала «позорищем» проведённые ранее работы
В Улан-Удэ рассказали, где можно продать свой урожай
В Улан-Удэ рассказали, где можно продать свой урожай
Общество, 08.09.2021
Места на некоторых площадках предоставляются безвозмездно
В Улан-Удэ восстанавливают размытые грунтовые дороги
В Улан-Удэ восстанавливают размытые грунтовые дороги
Общество, 08.09.2021
На восстановление размытых дорог в Бурятии выделят 200 млн

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^