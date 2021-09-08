На реке Чита проходит пик уровня воды

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

После подъёма на 15-20 см начнётся спад



В Забайкальском крае на реке Чита у села Бургень, реки Нерча у города Нерчинск, на реках Чара, Олекма, Каренга у села Усть-Каренга прошли пики паводков, начался спад уровня воды. На реке Чита у краевой столицы ожидается прохождение пика паводка, с подъёмом уровня воды на 15-20 см, начнётся спад, вода на пойме сохранится. Об этом 8 сентября заявили на сайте Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Как сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на информацию регионального УГМС, 8 сентября отмечался рост уровней воды на реке Амур у села Покровка на 42 сантиметра, реке Шилка – на 22-90 сантиметров, в среднем и нижнем течении рек Ингоды и Читы – на 13-39 сантиметра, на реке Витим у села Неляты – на 102 см.



- Подтоплены поймы рек Шилка у села Кокуй на 20 сантиметров, Чита у села Бургень и Шишкино на 58-64 сантиметра, у города Читы на 28, Нерча у города Нерчинск на 118 сантиметров. Пойма реки Чара у одноименного села освободилась от воды, – уточняется в сообщении.

