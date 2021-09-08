Сотниково обзаведётся флагом и гербом

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В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии объявлен конкурс на разработку символики – флага, герба и гимна. Об этом сообщает «Иволга-инфо. 24/7» со ссылкой на многофункциональный центр досуга и информации «Родники».- С 1 августа по 29 декабря помогите разработать флаг и герб Сотниковского поселения, - говорится в сообщении.Флаг, герб и гимн села Сотниково предлагают создать всем желающим. Участникам конкурса нужно выполнить эскизы в любой технике: формат JPG, JPEG, рисунок, аппликация и т.д. на листе А4; представить к нему пояснительную записку (описание идеи герба, цвета, форм, пропорций), написать гимн о Сотниково.Победители получат грамоты, а также денежный приз. Призовой фонд составляет 40 тысяч рублей.