В Иркутске волонтёры расписали ограждение детской больницы

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Граффити нанесли на 150 метров забора



В Иркутске прошла акция «Граффити Дети». Проект был направлен на художественное оформление детских лечебных учреждений. В этом году объектом для творчества стало ограждение городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы со стороны улицы Лызина.



В августе все желающие могли подать заявку на участие и разработать собственный эскиз росписи бетонной панели. После авторов пригласили воплотить свои идеи на подготовленной площадке. Для этого организаторы предоставили необходимые материалы и инструменты.



– В Иркутске акция проводится уже второй раз… Мы рады, что событие привлекло внимание участников разных возрастов. Например, самыми юными художниками стали дети четырёх лет. Планируем, что такие акции будут проводиться ежегодно, – отметил начальник отдела по молодёжной политике городской администрации Илья Мершеев.



Всего в акции приняли участие более 40 человек. В результате граффити разрисовали более 150 метров забора, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

