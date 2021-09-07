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В Иркутске волонтёры расписали ограждение детской больницы

В Иркутске волонтёры расписали ограждение детской больницы
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Граффити нанесли на 150 метров забора

В Иркутске прошла акция «Граффити Дети». Проект был направлен на художественное оформление детских лечебных учреждений. В этом году объектом для творчества стало ограждение городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы со стороны улицы Лызина.

В августе все желающие могли подать заявку на участие и разработать собственный эскиз росписи бетонной панели. После авторов пригласили воплотить свои идеи на подготовленной площадке. Для этого организаторы предоставили необходимые материалы и инструменты.

– В Иркутске акция проводится уже второй раз… Мы рады, что событие привлекло внимание участников разных возрастов. Например, самыми юными художниками стали дети четырёх лет. Планируем, что такие акции будут проводиться ежегодно, – отметил начальник отдела по молодёжной политике городской администрации Илья Мершеев.

Всего в акции приняли участие более 40 человек. В результате граффити разрисовали более 150 метров забора, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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