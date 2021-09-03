Сотрудники ОМОН «Кречет» провели экскурсию для школьников
Сегодня в России День солидарности в борьбе с терроризмом. Также 3 сентября – это дата завершения Второй мировой войны. Росгвардейцы провели в школах Бурятии уроки мужества.
Сотрудники ОМОН «Кречет» провели экскурсию для воспитанников школы № 15 по базе сил специального назначения Росгвардии. Школьники познакомились с техникой, состоящей на вооружении, посидели за рулем бронеавтомобилей. С особым любопытством рассматривали образцы оружия. Детям рассказали о задачах и роли подразделения в борьбе с терроризмом.
Кадеты подшефной школы №18 посетили комнату боевой славы управления Росгвардии по Бурятии. Детям рассказали об истории Второй Мировой войны, о героях-росгвардейцах, погибших при исполнении служебного долга во время проведения контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе. Затем в клубе кадетам показали фильмы о теракте в бесланской школе.
Справка:
День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен федеральным законом в 2005 году. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан (Северная Осетия), когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.
3 сентября Россия отдаёт дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в других террористических актах.
Росгвардейцы Бурятии провели уроки мужества
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сотрудники ОМОН «Кречет» провели экскурсию для школьников
Конкурс пожарных «Лучший по профессии» подошёл к концу
Работы завершатся в 2025 году
Птице нужно иметь в мускульных желудках некоторое количество камешков, которые способствуют перетиранию корма
На чемпионате России продолжают борьбу два боксёра из Бурятии
На подсыпку ушло около шести тонн пескогравийной смеси
Дети с лесниками собрали более 30 кг мусора
Также Наталья Ганькина помогла семье в получении пенсии по потере кормильца
Женщина обратилась за помощью к детскому омбудсмену
Необычные «лежачие» светофоры установлены на восьми улицах
Это связано с частичным подтоплением дороги
Приём доноров с 8 до 13 часов
Для сбора дикоросов, валежника и орехов определены специальные места
Госпитализировано сейчас более 340 больных коронавирусом
Настоятель Курумканского дацана рассказал, как обращаться дома с буддийской атрибутикой