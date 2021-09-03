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Росгвардейцы Бурятии провели уроки мужества

Росгвардейцы Бурятии провели уроки мужества
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сотрудники ОМОН «Кречет» провели экскурсию для школьников

Сегодня в России День солидарности в борьбе с терроризмом. Также 3 сентября – это дата завершения Второй мировой войны. Росгвардейцы провели в школах Бурятии уроки мужества.

Сотрудники ОМОН «Кречет» провели экскурсию для воспитанников школы № 15 по базе сил специального назначения Росгвардии. Школьники познакомились с техникой, состоящей на вооружении, посидели за рулем бронеавтомобилей. С особым любопытством рассматривали образцы оружия. Детям рассказали о задачах и роли подразделения в борьбе с терроризмом.

Кадеты подшефной школы №18 посетили комнату боевой славы управления Росгвардии по Бурятии. Детям рассказали об истории Второй Мировой войны, о героях-росгвардейцах, погибших при исполнении служебного долга во время проведения контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе. Затем в клубе кадетам показали фильмы о теракте в бесланской школе.

Справка:

День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен федеральным законом в 2005 году. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан (Северная Осетия), когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

3 сентября Россия отдаёт дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в других террористических актах.



Росгвардия уроки мужества

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