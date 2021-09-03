В колониях Бурятии за парты сели более 450 осуждённых

В исправительных учреждениях Бурятии в честь Дня знаний прошли торжественные линейки, классные часы и другие мероприятия, приуроченные к началу нового учебного года. Первого сентября за парты сели около 450 подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, не имеющих среднего образования.





Всего в учреждениях регионального пенитенциарного ведомства функционирует три вечерних общеобразовательных школы, одна открытая сменная общеобразовательная школа и один учебно-консультационный пункт.Праздничные мероприятия прошли также для учащихся профессиональных училищ. В этом году их насчитывается около 560 человек. В исправительных учреждениях женщины учатся на оператора швейного оборудования, повара и швею, а мужчины получают специальности электромонтёра, электросварщика, машиниста (кочегара) котельной, обувщика по ремонту обуви, станочника деревообрабатывающего станка и других, сообщили в пресс-службе УФСИН.