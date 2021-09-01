 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 сентября

31 августа

Популярное

В Усть-Орде появился учебный класс в виде юрты

В Усть-Орде появился учебный класс в виде юрты
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Его открыли в местной гимназии-интернате

Учебный класс для занятий по краеведению открыли в Усть-Ордынской гимназии-интернате. Для этих целей администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (УОБО) приобрела бурятскую войлочную юрту. Её установили на территории образовательной организации рядом с учебными корпусами.

Напомним, это государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области создано в апреле прошлого года на базе здания, построенного для размещения детского дома в посёлке Усть-Ордынский. Детский дом в УОБО оказался невостребованным.

– Одной из целей деятельности гимназии-интерната является реализация образовательных программ лингвистической и этнокультурной направленности, поэтому юрта будет использоваться как учебный класс для занятий по краеведению, внеурочных мероприятий по изучению традиций и обычаев бурятского народа, – сообщил руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев, председатель попечительского Совета гимназии-интерната.

В юрте, диаметром шесть метров, будет воссоздан интерьер в соответствии с исторически сложившимся образцом жилища кочевого народа. В центре будет размещён очаг (гуламта), который является символом благополучия семьи. Перед юртой установят сэргэ – ритуальные коновязные столбы.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в новом учебном году в Усть-Ордынской гимназии-интернате будут обучаться 330 учеников, в том числе 42 первоклассника. Воспитательная работа образовательного учреждения будет идти под девизом «85 добрых дел» в честь 85-летнего юбилея УОБО в 2022 году.
Усть-Ордынский Бурятский округ интернат школа гимназия образование краеведение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии завершилось крупное тактическое учение
В Бурятии завершилось крупное тактическое учение
Общество, 01.09.2021
В нём приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих ВВО
В Забайкалье углубят реку Чита
В Забайкалье углубят реку Чита
Общество, 01.09.2021
Работы стартовали в столице региона
Иркутянин стал призёром первенства мира по пауэрлифтингу
Иркутянин стал призёром первенства мира по пауэрлифтингу
Общество, 01.09.2021
Он выиграл две медали в весовой категории 93 кг среди юношей
В Бурятии создан центр повышения профмастерства
В Бурятии создан центр повышения профмастерства
Общество, 01.09.2021
Он поможет педагогам школ с низкими образовательными результатами
В школах Монголии будут чередоваться очное и удалённое обучение
В школах Монголии будут чередоваться очное и удалённое обучение
Общество, 01.09.2021
Учащиеся будут заниматься одну неделю дома, а вторую – в классе
В Иркутской области ищут чёрного аиста
В Иркутской области ищут чёрного аиста
Общество, 01.09.2021
Птица могла оказаться в беде
Бурятский театр представит спектакль на фестивале «Артмиграция»
Бурятский театр представит спектакль на фестивале «Артмиграция»
Общество, 01.09.2021
Показ спектакля Сойжин Жамбаловой в Москве запланирован на 15 сентября
В ДФО на благоустройство дворов выделят 7 млрд рублей
В ДФО на благоустройство дворов выделят 7 млрд рублей
Общество, 01.09.2021
В порядок приведут 1000 дворов на Дальнем Востоке
В Бурятии растёт число пострадавших от укусов клещей
В Бурятии растёт число пострадавших от укусов клещей
Общество, 01.09.2021
В этом году клещи покусали меньше людей, чем год назад
Сотрудники СИЗО в Улан-Удэ порелаксировали с психологом
Сотрудники СИЗО в Улан-Удэ порелаксировали с психологом
Общество, 01.09.2021
Таким образом они получили заряд бодрости
Бурятский лама ночует и медитирует возле ступы
Бурятский лама ночует и медитирует возле ступы
Общество, 01.09.2021
Балдан лама Базаров хочет «получить наставления от Хамбо Ламы Этигэлова»
Начало осени в Бурятии будет дождливым
Начало осени в Бурятии будет дождливым
Общество, 01.09.2021
В горных районах прогнозируют мокрый снег
В Улан-Удэ детям во дворе устроили театрализованное представление
В Улан-Удэ детям во дворе устроили театрализованное представление
Общество, 01.09.2021
Дети могли принимать участие в весёлом представлении  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^