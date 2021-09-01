Его открыли в местной гимназии-интернате
Учебный класс для занятий по краеведению открыли в Усть-Ордынской гимназии-интернате. Для этих целей администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (УОБО) приобрела бурятскую войлочную юрту. Её установили на территории образовательной организации рядом с учебными корпусами.
Напомним, это государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области создано в апреле прошлого года на базе здания, построенного для размещения детского дома в посёлке Усть-Ордынский. Детский дом в УОБО оказался невостребованным.
– Одной из целей деятельности гимназии-интерната является реализация образовательных программ лингвистической и этнокультурной направленности, поэтому юрта будет использоваться как учебный класс для занятий по краеведению, внеурочных мероприятий по изучению традиций и обычаев бурятского народа, – сообщил руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев, председатель попечительского Совета гимназии-интерната.
В юрте, диаметром шесть метров, будет воссоздан интерьер в соответствии с исторически сложившимся образцом жилища кочевого народа. В центре будет размещён очаг (гуламта), который является символом благополучия семьи. Перед юртой установят сэргэ – ритуальные коновязные столбы.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в новом учебном году в Усть-Ордынской гимназии-интернате будут обучаться 330 учеников, в том числе 42 первоклассника. Воспитательная работа образовательного учреждения будет идти под девизом «85 добрых дел» в честь 85-летнего юбилея УОБО в 2022 году.
В Усть-Орде появился учебный класс в виде юрты
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