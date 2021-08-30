В Бурятии в ФАП поступил новый автомобиль

Общество, Фото: минздрав Бурятии

Теперь оказывать помощь жителям района будет легче



28 августа глава Окинского района Бурятии Матвей Мадасов вручил фельдшеру Сорокского фельдшерско-акушерского пункта Ларисе Шарастепановой ключи от нового автомобиля УАЗ.



- Лариса Владимировна Шарастепанова обслуживает несколько населённых пунктов Сойотского поселения и расстояние между ними – немалое. Теперь новый автомобиль позволит улучшить качество оказываемой медицинской помощи населению, больные будут своевременно доставляться в медицинские учреждения и тем самым мы сохраним здоровье земляков, - подчеркнул Матвей Мадасов.



Автомобиль приобретён в рамках реализации программы социального и экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.



Новенький автомобиль станет весомым подспорьем в работе фельдшерско-акушерского пункта на селе, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

