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В Бурятии в ФАП поступил новый автомобиль

В Бурятии в ФАП поступил новый автомобиль
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Теперь оказывать помощь жителям района будет легче

28 августа глава Окинского района Бурятии Матвей Мадасов вручил фельдшеру Сорокского фельдшерско-акушерского пункта Ларисе Шарастепановой ключи от нового автомобиля УАЗ.

- Лариса Владимировна Шарастепанова обслуживает несколько населённых пунктов Сойотского поселения и расстояние между ними – немалое. Теперь новый автомобиль позволит улучшить качество оказываемой медицинской помощи населению, больные будут своевременно доставляться в медицинские учреждения и тем самым мы сохраним здоровье земляков, - подчеркнул Матвей Мадасов.

Автомобиль приобретён в рамках реализации программы социального и экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Новенький автомобиль станет весомым подспорьем в работе фельдшерско-акушерского пункта на селе, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
автомобили фельдшерско-акушерский пункт

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