В Улан-Удэ приехали актёры Московского художественного театра имени Чехова

Спектакли пройдут на сценах двух театров бурятской столицы



28 августа в Улан-Удэ прошла пресс-конференция, посвящённая «Большим гастролям» Московского художественного театра имени Чехова в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе Русского драмтеатра имени Бестужева.



С 28 августа по 2 сентября на сценах Русского драматического театра и Бурятского театра драмы пройдут показы спектаклей «Серёжа», «Телефон доверия» и «Пролётный гусь».



– Огромное спасибо организаторам, уровень подготовки, как нас принимает встречающая сторона, потрясающий, – поблагодарил актёр театра и кино, артист МХТ имени Чехова Виктор Хориняк. – Уверен, и бурятский зритель нас встретит подобающим образом. Мы тоже готовились, мы привезли наши любимые спектакли, хотим отзыва человеческого и сердечного, мы всегда его ждём и надеемся. Мы тоже будем очень стараться!



Один из главных вопросов в условиях пандемии – о том, скучали ли артисты по зрителям за последние два года. Виктор Хориняк ответил: «Мурашки от того, что зритель к нам вернулся. Пандемия, конечно, внесла значительные коррективы. Было ощущение, что театр умирает. Но даже на гастроли стали ездить, встречаемся с вами, и это очень приятная тенденция».



По просьбе журналистов актёр Анатолий Белый прочитал свой монолог из спектакля «Серёжа» на французском языке, а также рассказал присутствующим о том, какие слова на бурятском языке он успел выучить. Известный актёр театра и кино поведал о жизни МХТ имени Чехова при новом художественном руководителе Сергее Женоваче.



– Театр развивается в правильном направлении, в сохранении традиций русского психологического театра, мощнейших традиций, на которых стоит этот театр и стоял всегда. Это был столп психологического театра. Но время идёт вперёд, и Московский художественный театр всегда старался идти в ногу со временем, чтобы не становится архаичным, музеем, каким-то покрытым пылью театром, чтобы не было стагнации. И как раз спектакль «Серёжа» – идеальный пример того, как в сегодняшнем дне сочетаются психологическое содержание и современная форма, – рассказал Анатолий Белый.



– Работать и репетировать в театре имени Чехова для меня было и остаётся чудом. Узнать актёров этого театра, побыть среди них для меня невероятный опыт. Еще и приехать к вам с этим спектаклем – какое-то чудо, – поделилась впечатлениями исполнительница главной роли в спектакле «Сережа», актриса Мария Смольникова. – Дмитрий Анатольевич (Дмитрий Крымов, режиссер спектакля «Сережа») – режиссёр особенный, у него своя стилистика. И насколько это будет откликаться в ваших сердцах, я не знаю. Очень хочется, чтобы в вас это как-то попадало. Я знаю, что не со всеми будет возникать контакт, но буду надеяться, что большинство прочувствует это таинство, которое будет совершено сегодня и завтра.



28 и 29 августа на сцене Русского драматического театра прошли показы спектакля «Сережа» (16+), 30 и 31 августа на сцене Бурятского театра драмы имени Намсараева будет показан спектакль «Телефон доверия» (16+) по пьесе Максима Чертанова, а 1 и 2 сентября там же – «Пролётный гусь» (16+) по рассказам Виктора Астафьева.

