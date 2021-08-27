На виновника наложили административный штраф
Прокуратурой Закаменского района Бурятии в рамках проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выявлены нарушения в деятельности управления по развитию инфраструктуры муниципального образования района.
Установлено, что в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» между управлением и ООО «Строитель» заключён муниципальный контракт на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома в городе Закаменск. В нарушение закона соответствующая информация на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещена несвоевременно.
Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу.
В городе в Бурятии затянули с подачей документов по контракту
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