Улан-удэнцам напомнили об обязанности косить траву у своих домов

В городе проходят рейды по пожарной безопасности



Очередной профилактический рейд по пожарной безопасности прошёл 25 августа в микрорайоне Комушка, сообщили в администрации Улан-Удэ.



В ходе рейда сотрудники предупредили горожан о правилах соблюдения противопожарной безопасности. Местным жителям раздали памятки о том, как вести себя в случае возгорания вблизи приусадебных участков.



- По правилам благоустройства территорий собственники обязаны содержать в порядке не только свои участки, но и прилегающие к ним территории. В частности, они должны скашивать траву около своих домов, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.



Спасатели напоминают, что нескошенная осенью трава является источником повышенной пожарной опасности в весенний период. Если хозяева земельных участков не принимают меры по кошению травостоя, им грозит административный штраф от двух тысяч рублей.





