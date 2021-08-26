В городе проходят рейды по пожарной безопасности
Очередной профилактический рейд по пожарной безопасности прошёл 25 августа в микрорайоне Комушка, сообщили в администрации Улан-Удэ.
В ходе рейда сотрудники предупредили горожан о правилах соблюдения противопожарной безопасности. Местным жителям раздали памятки о том, как вести себя в случае возгорания вблизи приусадебных участков.
- По правилам благоустройства территорий собственники обязаны содержать в порядке не только свои участки, но и прилегающие к ним территории. В частности, они должны скашивать траву около своих домов, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.
Спасатели напоминают, что нескошенная осенью трава является источником повышенной пожарной опасности в весенний период. Если хозяева земельных участков не принимают меры по кошению травостоя, им грозит административный штраф от двух тысяч рублей.
Улан-удэнцам напомнили об обязанности косить траву у своих домов
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