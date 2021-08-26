В Бурятии до +22

В республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 августа, по республике преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +17,+22.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью +10,+12, днём +20,+22.



