В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 августа, по республике преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +17,+22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью +10,+12, днём +20,+22.
В Бурятии до +22
Общество, Фото:
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