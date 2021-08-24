Бурятский театр примет участие в фестивале в Крыму

Он покажет моноспектакль по произведению Эрнеста Хэмингуэя



В Крыму на фестивале национальных театров России «Крымская театральная осень» Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева представит спектакль «Старик и море» (12+). Фестиваль будет проходить на Черноморском побережье в третий раз – с 3 по 10 сентября.



- Для своего первого выступления на фестивале Бурятский театр драмы выбрал спектакль режиссёра Олега Юмова «Старик и море». Выступление бурятских артистов, представляющих на театральных подмостках Крыма республику, состоится 7 сентября. Зрители и гости фестиваля увидят самобытное прочтение произведения Эрнеста Хэмингуэя о противостоянии водной стихии и силы духа человека. Главный и единственный актёр спектакля – Баста Цыденов – удостоен награды за «Лучшую мужскую роль» престижного международного театрального фестиваля «Гэгээн Муза» в Монголии. Также данный моноспектакль получил специальный приз жюри театрального фестиваля-конкурса «Камерата – 2017» и стал лауреатом на V международном театральном фестивале спектаклей малых форм «Северные встречи» в номинации «Синтез малых форм и общечеловеческой культуры», - сообщает пресс-служба театра.



Музыкальное сопровождение к спектаклю исполнит на бурятском национальном инструменте выпускник театрального института имени Бориса Щукина Дахалэ Жамбалов. Впервые в фестивале кроме артистов из Бурятии, также примут участие актёры из Дагестана и Кабардино-Балкарии. Всего в «Крымской театральной осени» примет участие 8 творческих коллективов.



Кроме показов спектаклей, в программе фестиваля прописаны мастер-классы педагогов для студентов крымских театральных вузов, ежедневные обсуждения спектаклей ведущими российскими театральными критиками и творческие встречи создателей спектаклей со зрителями.



Возрастное ограничение 12+

