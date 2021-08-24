 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 августа

23 августа

Популярное

Изделия мастеров Бурятии впервые представят на «Улице Дальнего Востока»

Изделия мастеров Бурятии впервые представят на «Улице Дальнего Востока»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На выставке продемонстрируют подарки и сувениры в этническом стиле

На демонстрационной площадке экспозиции Бурятии на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума впервые будет организована выставка-ярмарка бурятских ремесленников, мастеров народных промыслов «Традиции с будущим».

На выставке будут представлены подарки и сувениры в этническом стиле. Здесь будут уникальные изделия из керамики в национальном стиле от студии «Домбо», украшения и аксессуары из природных камней, добытых на территории республики, в обрамлении натуральной кожи от ателье ручного труда «Турмалиника». Все желающие смогут увидеть украшения, выполненные руками мастеров в традиционных техниках, от арт-студии Вита Еремеева и «Авторские украшения Елены Викуловой», обучиться на мастер-классах по каллиграфии от галереи «Хатан» и продегустировать чаи и продукцию из бурятских дикоросов от компании «Лесная Фабрика».

Также на выставке будут представлены мыло ручной работы из байкальской воды от компании «BaikalSoap», унты из камуса северного оленя декорированные ручной вышивкой, камнями и бисером от компании «Дулаан». Центром Восточной медицины будет организован приём врача-тибетолога методом пульсодиагностики и продажа целебных сборов из байкальских трав. Сувениры с символикой Бурятии и Байкала представит компания «Nomad Shops»: изделия из дерева, традиционные куклы, авторские картины, открытки, магниты, статуэтки и многое другое.

Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдёт со 2 по 7 сентября во Владивостоке. Все регионы Дальневосточного федерального округа представят свои достижения, туристические возможности, уникальность культуры, обычаев, кухни регионов Дальнего Востока России, презентуют экономический и инвестиционный потенциал.

- Ежегодно «Улица Дальнего Востока» собирает тысячи зрителей. И для бурятских мастеров – это возможность представить свой талант и умения, а также найти покупателей, заказчиков, партнёров, - сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.

Возрастное ограничение 0+
ДФО выставка Дальний Восток форум Бурятия туризм экономическое развитие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье мальков сазана выпустят в озеро Шакша
В Забайкалье мальков сазана выпустят в озеро Шакша
Общество, 24.08.2021
В акции примут участие работники рыбоохраны и школьники
Отель на Байкале поборется за звание лучшего отеля из дерева
Отель на Байкале поборется за звание лучшего отеля из дерева
Общество, 24.08.2021
Глэмпинг в Листвянке вошёл в шорт-лист конкурса
Изделия мастеров Бурятии впервые представят на «Улице Дальнего Востока»
Изделия мастеров Бурятии впервые представят на «Улице Дальнего Востока»
Общество, 24.08.2021
На выставке продемонстрируют подарки и сувениры в этническом стиле
В Бурятии прошёл фестиваль «Эргэне Кун»
В Бурятии прошёл фестиваль «Эргэне Кун»
Общество, 24.08.2021
Фестиваль был нацелен на популяризацию истории, культуры и географии республики
В Иркутске молодёжь распишет въездную стелу
В Иркутске молодёжь распишет въездную стелу
Общество, 24.08.2021
Стартовал открытый конкурс эскизов по росписи стелы на Качугском тракте
В Улан-Удэ поздравили участников Великой Отечественной
В Улан-Удэ поздравили участников Великой Отечественной
Общество, 24.08.2021
В России отметили годовщину победы в Курской битве
В Монголии начато строительство новой железной дороги
В Монголии начато строительство новой железной дороги
Общество, 24.08.2021
Проект стал основным решением проблемы пробок на дорогах Улан-Батора
Все пенсионеры в сентябре получат по 10 тысяч рублей
Все пенсионеры в сентябре получат по 10 тысяч рублей
Общество, 24.08.2021
Соответствующий указ подписал Путин
В Улан-Удэ завершилась театральная лаборатория
В Улан-Удэ завершилась театральная лаборатория
Общество, 24.08.2021
По итогам «Территории РОСТа» репертуар театра имени Бестужева пополнился экспериментальным спектаклем
Улан-Удэ примет фермерский и гастрономический фестивали
Улан-Удэ примет фермерский и гастрономический фестивали
Общество, 24.08.2021
В Бурятии пройдёт Неделя туризма на Великом шёлковом пути
Забайкальская шахматистка завоевала «золото» в Нижнем Новгороде
Забайкальская шахматистка завоевала «золото» в Нижнем Новгороде
Общество, 24.08.2021
Примечательно, что победа на международном фестивале совпала с её днём рождения
В Иркутской области учебный год начнётся в очном режиме
В Иркутской области учебный год начнётся в очном режиме
Общество, 24.08.2021
При этом будет учитываться эпидемобстановка в каждом муниципалитете
В Кяхте юбилей отметила участница трудового фронта
В Кяхте юбилей отметила участница трудового фронта
Общество, 24.08.2021
90 лет исполнилось Ольге Фёдоровне Петровой
Ориентировщик из Бурятии появился в финской рекламе
Ориентировщик из Бурятии появился в финской рекламе
Общество, 24.08.2021
Снимок Дмитрия Патрина был взят из банка стоковых фотографий
Спортсмен из Бурятии выиграл соревнования по скайраннингу
Спортсмен из Бурятии выиграл соревнования по скайраннингу
Общество, 24.08.2021
В Иркутской области определены победители и призёры этапа кубка России по скайраннингу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^