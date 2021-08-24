Изделия мастеров Бурятии впервые представят на «Улице Дальнего Востока»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На выставке продемонстрируют подарки и сувениры в этническом стиле



На демонстрационной площадке экспозиции Бурятии на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума впервые будет организована выставка-ярмарка бурятских ремесленников, мастеров народных промыслов «Традиции с будущим».



На выставке будут представлены подарки и сувениры в этническом стиле. Здесь будут уникальные изделия из керамики в национальном стиле от студии «Домбо», украшения и аксессуары из природных камней, добытых на территории республики, в обрамлении натуральной кожи от ателье ручного труда «Турмалиника». Все желающие смогут увидеть украшения, выполненные руками мастеров в традиционных техниках, от арт-студии Вита Еремеева и «Авторские украшения Елены Викуловой», обучиться на мастер-классах по каллиграфии от галереи «Хатан» и продегустировать чаи и продукцию из бурятских дикоросов от компании «Лесная Фабрика».



Также на выставке будут представлены мыло ручной работы из байкальской воды от компании «BaikalSoap», унты из камуса северного оленя декорированные ручной вышивкой, камнями и бисером от компании «Дулаан». Центром Восточной медицины будет организован приём врача-тибетолога методом пульсодиагностики и продажа целебных сборов из байкальских трав. Сувениры с символикой Бурятии и Байкала представит компания «Nomad Shops»: изделия из дерева, традиционные куклы, авторские картины, открытки, магниты, статуэтки и многое другое.



Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдёт со 2 по 7 сентября во Владивостоке. Все регионы Дальневосточного федерального округа представят свои достижения, туристические возможности, уникальность культуры, обычаев, кухни регионов Дальнего Востока России, презентуют экономический и инвестиционный потенциал.



- Ежегодно «Улица Дальнего Востока» собирает тысячи зрителей. И для бурятских мастеров – это возможность представить свой талант и умения, а также найти покупателей, заказчиков, партнёров, - сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.



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