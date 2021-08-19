В Бурятии прошла акция по безопасности на переездах

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Профилактическая акция прошла на станция Мысовая



В Кабанском районе Бурятии на железнодорожном переезде станции Мысовая сотрудники полиции и железнодорожники провели акцию «Безопасный переезд».



Полицейские напомнили водителям о правилах проезда железнодорожных переездов. Автоинспекторы рассказали водителям о мерах административной ответственности за нарушение правил переезда железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Всем участникам дорожного движения напомнили, что пересекать железнодорожное полотно водители могут только по специально оборудованным переездам, уступая дорогу поезду.



Сотрудники ВСЖД, в свою очередь, вручили участникам акции профилактические листовки и рассказали о происшествиях с участием автотранспорта и поездов и их последствиях.



Кроме того, юрисконсульт отдела побеседовала с водителями о профилактике мошенничеств и дала рекомендации, как не стать жертвой аферистов.



- Самое главное правило – никогда и никому не сообщайте данные банковских карт. Запомните, сотрудники правоохранительных органов никогда не будут сообщать о каких - либо компенсациях и просить перевести денежные средства. При осуществлении покупок через онлайн платформы проверяйте продавца на предмет совершенных раннее сделок. Читайте отзывы покупателей, старайтесь находить возможность проверить покупаемый товар, – обратилась к Елизавета Данилова к водителям и их пассажирам.

