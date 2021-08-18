В Чите откроется выставка текстиля

Посетители увидят бурятские, русские и мордовские народные костюмы
20 августа в столице Забайкальского края откроется выставка текстиля «Золотая нить времён». По словам организаторов, экспозиция расскажет гостям о ярком, интересном и древнем пласте народной культуры – художественном текстиле, который создан в различных техниках.
- Он имеет множество разновидностей и отличается многообразием приёмов исполнения. Особого внимания на выставке заслуживают предметы ручной работы, выполненные в техниках кружевоплетения и традиционной вышивки – полотенца, салфетки, рушники, скатерти, покрывала. Текстиль – это всегда ярко и притягательно, не скучно и просто красиво», – рассказали в музее.
Вниманию гостей будут представлены костюмы народов Бурятии, Мордовии и России, которые отличаются особенностями кроя, колоритом ткани, техникой выполнения орнамента, составом и способом ношения различных его частей. Как отмечают специалисты учреждения, особой оригинальностью отличаются произведения, выполненные в технике росписи по ткани и ковровой вышивки.
Выставка начнёт свою работу в музейно-выставочном центре Забайкальского края с 20 августа по 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
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