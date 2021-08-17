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В Бурятии 6 выпускников отметили знаком отличия «Юниор»

В Бурятии 6 выпускников отметили знаком отличия «Юниор»
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Награждение двух победителей чемпионатов «WorldSkills» прошло 16 августа

16 августа в Бурятии знаком отличия «Юниор» отметили Илью Шигаева, выпускника лицея №27 города Улан-Удэ, победителя регионального чемпионата 2019 году в компетенции «Сетевое и системное администрирование» и Глеба Семёнова, выпускника школы №56 города Улан-Удэ, победителя в компетенции «Программное решение для бизнеса» в 2020 году. Почётную награду вручила первый заместитель министра образования и науки республики Наталья Сандакова.

Отметим, что Глеб – обладатель медальона «За профессионализм» за участие в национальном чемпионате в 2020 году. Напомним, IX национальный чемпионат «WorldSkills Russia» пройдёт с 25 по 29 августа в Уфе.

- Знаки отличия «Юниор» автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» получат ещё четыре выпускника школ – это победители и призёры региональных и национальных чемпионатов: Мешков Андрей, выпускник школы №19 г. Улан-Удэ, победитель международного чемпионата «WorldSkiils Kazan-2019» по компетенции «Сетевое и системное администрирование - юниоры», бронзовый призёр финала нацчемпионата-2018; Афанасьев Николай, выпускник физико-математической школы №56 г. Улан-Удэ, серебряный призёр финала нацчемпионата-2018 по компетенции «Программные решения для бизнеса - юниоры»; Тарабарко Савелий, выпускник 9 класса республиканской кадетской школы-интерната, получивший медальон за профессионализм по компетенции «Интернет-маркетинг - юниоры» по итогам 2021 года; Сандитов Булат, выпускник школы №54 г. Улан-Удэ, победитель VI регионального чемпионата, участник финала нацчемпионата-2020 по компетенции «Производство мебели - юниоры», - сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.

Ребята в этом году закончили школы и поступили в вузы и колледжи страны.
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