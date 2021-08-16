В Улан-Удэ осуждённые исполнили песни Виктора Цоя

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В колонии прошёл вечер памяти Цоя



Вечер памяти Виктора Цоя прошёл в колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ. Мероприятие состоялось накануне 31-й годовщины со дня гибели знаменитого рок-музыканта, автора песен, художника и актёра.



В воспитательном центре колонии-поселения осуждённым показали фильм, посвящённый жизни и творчеству легендарного музыканта. Поклонники певца из числа осуждённых исполнили песни из репертуара группы «Кино» и продекламировали стихи Виктора Цоя.



Мероприятие завершилось показом записи последнего концерта группы «Кино», прошедшего в «Лужниках» в 1990 году, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

