В колонии прошёл вечер памяти Цоя
Вечер памяти Виктора Цоя прошёл в колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ. Мероприятие состоялось накануне 31-й годовщины со дня гибели знаменитого рок-музыканта, автора песен, художника и актёра.
В воспитательном центре колонии-поселения осуждённым показали фильм, посвящённый жизни и творчеству легендарного музыканта. Поклонники певца из числа осуждённых исполнили песни из репертуара группы «Кино» и продекламировали стихи Виктора Цоя.
Мероприятие завершилось показом записи последнего концерта группы «Кино», прошедшего в «Лужниках» в 1990 году, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые исполнили песни Виктора Цоя
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 257 человек
Образцы останков проанализируют в лаборатории Оксфордского университета
В колонии прошёл вечер памяти Цоя
Посетить уникальный передвижной музей сможет любой желающий
Бурёнки мешали работе по установке ограждений
Продолжается медленное снижение заболеваемости ковидом
В мужской сетке чемпионата России, который проходит в Улан-Удэ, принимают участие легендарные лучники
Пассажиры нарушают масочный режим
Мужчина обратился в прокуратуру
Восемь работников не получили заработную плату
В дело вмешалась прокуратура
Местами по республике ливни
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж, как строилось и как сейчас выглядит новое здание школы №40
В чемпионате России принимают участие шесть участников Олимпийских игр разных лет. «Байкал-Daily» представляет первый фоторепортаж с чемпионата
Дискриминация произошла с женщиной, перенёсшей рак четвёртой стадии