Сотрудники МЧС из Бурятии стали самыми быстрыми в ДФО

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Теперь сотрудников МЧС ждёт всероссийский этап соревнований

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12 августа во Владивостоке прошло первенство по лёгкой атлетике среди Главных управлений МЧС России Дальневосточного федерального округа. Участниками соревнований стали девять команд, в состав которых входили пять мужчин и одна женщина.

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Девушки соревновались в дистанции на один километр среди всех участниц. Мужчины же состязались в забеге на три километра в нескольких возрастных группах.



В большинстве дисциплин сотрудникам ГУ МЧС по Бурятии удалось завоевать места на пьедестале:



- среди женщин Кристинья Белалова (центральный пункт пожарной связи) заняла первое место;



- в возрастной категории мужчины до 29 лет Роман Самигулин (пожарно-спасательная часть №3) занял второе место;



- в возрастной категории 40-49 лет (центр управления в кризисных ситуациях) Евгений Капустин занял первое место, Михал Бужеев (пожарно-спасательная часть №40, Гусиноозёрск) занял второе место.



По итогам соревнования команда ГУ МЧС по Бурятии заняла первое место среди регионов ДФО. Теперь спортсменов ждёт всероссийский этап.



С 18 по 20 августа в городе Уфа легкоатлеты в составе сборной округа представят Дальний Восток на чемпионате России. В команду вошли Кристинья Белалова, Евгений Капустин, Дмитрий Луценко, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

