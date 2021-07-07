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Театр «Байкал» презентовал новый онлайн-проект под названием «Дуун тухай», посвящённый песням на бурятском языке.В новый проект театра «Байкал» войдут четыре видеоролика, в которых солисты расскажут о песнях из их репертуара.Артисты поделятся историями о том, как впервые познакомились с песнями, их смыслах, значимости для исполнителя и многом другом.Исполнители не только расскажут о своих песнях, но и исполнят их. Проект задуман полностью на бурятском языке.- Бурятские песни зачастую имеют очень интересные предыстории и смыслы, которые не узнаешь только лишь по одному исполнению. Этот познавательный проект, я уверена, оценят зрители - прокомментировала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Новые видео проекта выйдет уже в этот четверг на канале YouTube театра «Байкал».