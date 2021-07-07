Иван Максимов выиграл золотую медаль в весовой категории до 61 кг
С 6 по 8 июля в городе Стамбул в Турции проходят первенство и чемпионат мира по вольной борьбе среди слабослышащих. В соревнованиях принимают участие четверо спортсменов из Бурятии.
Первый день первенства мира по вольной борьбе принёс сборной республики медаль высшего достоинства. Иван Максимов одержал уверенную победу в весовой категории до 61 кг.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии, спортсмен – воспитанник республиканской спортивно-адаптивной школы. Его тренирует Баир Батомункуев.
Борец из Бурятии победил на первенстве мира в Стамбуле
Общество, Фото:
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