В Чите построена часовня иконы Божией Матери «Благодатное небо»
7 июля на территории Читинского филиала ФБУ «Авиалесоохрана» открылась часовня, посвящённая сотрудникам Авиалесоохраны России, а также всем работникам лесного хозяйства Забайкалья и Российской Федерации. Часовня была построена на средства из пожертвований недропользователей, лесопользователей, граждан и предпринимателей края.
- Открытие часовни иконы Божьей Матери «Благодатное небо» в честь юбилея Авиалесоохраны началось с освящения объекта священнослужителями Читинской епархии. Священник Валерий Шаферов рассказал, что здесь будет совершаться божественная литургия с ежемесячной или более частой регулярностью. Информационные объявления о богослужении будут публиковаться в группах в социальных сетях или рассылаться в мессенджерах, - рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов Забайкальского края.
По информации пресс-службы правительства Забайкальского края, это первый в России храм Авиалесоохраны. Накануне его посетил губернатор региона Александр Осипов.
Напомним, ровно год назад был заложен и освящён камень для строительства храма авиапожарных и лётчиков-наблюдателей – часовни, помогающей получить защиту и уберегающей от внезапной гибели. Инициатива строительства храма принадлежала коллективу Читинского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана».
Как отметил глава региона, решение открыть часовню в 2021-м было принято к 90-летию Авиалесоохраны России.
- В Чите расположено одно из самых боевых подразделений Авиалесоохраны. Её сотрудники не раз принимали участие в тушении лесов в различных российских регионах, самоотверженно выполняли свой долг на территории родного Забайкалья, - заявил Александр Осипов.
В настоящее время около 50 сотрудников Читинской базы авиационной охраны лесов работают на тушении пожаров в Якутии.
В Забайкалье открылся первый в России храм Авиалесоохраны
Общество, Фото:
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