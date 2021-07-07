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В Забайкалье открылся первый в России храм Авиалесоохраны

В Забайкалье открылся первый в России храм Авиалесоохраны
Общество,  Фото:пресс-служба минприроды Забайкальского края
В Чите построена часовня иконы Божией Матери «Благодатное небо»

7 июля на территории Читинского филиала ФБУ «Авиалесоохрана» открылась часовня, посвящённая сотрудникам Авиалесоохраны России, а также всем работникам лесного хозяйства Забайкалья и Российской Федерации. Часовня была построена на средства из пожертвований недропользователей, лесопользователей, граждан и предпринимателей края.

- Открытие часовни иконы Божьей Матери «Благодатное небо» в честь юбилея Авиалесоохраны началось с освящения объекта священнослужителями Читинской епархии. Священник Валерий Шаферов рассказал, что здесь будет совершаться божественная литургия с ежемесячной или более частой регулярностью. Информационные объявления о богослужении будут публиковаться в группах в социальных сетях или рассылаться в мессенджерах, - рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов Забайкальского края.

По информации пресс-службы правительства Забайкальского края, это первый в России храм Авиалесоохраны. Накануне его посетил губернатор региона Александр Осипов.

Напомним, ровно год назад был заложен и освящён камень для строительства храма авиапожарных и лётчиков-наблюдателей – часовни, помогающей получить защиту и уберегающей от внезапной гибели. Инициатива строительства храма принадлежала коллективу Читинского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана».

Как отметил глава региона, решение открыть часовню в 2021-м было принято к 90-летию Авиалесоохраны России.

- В Чите расположено одно из самых боевых подразделений Авиалесоохраны. Её сотрудники не раз принимали участие в тушении лесов в различных российских регионах, самоотверженно выполняли свой долг на территории родного Забайкалья, - заявил Александр Осипов.

В настоящее время около 50 сотрудников Читинской базы авиационной охраны лесов работают на тушении пожаров в Якутии.
Забайкальский край Чита авиалесоохрана православие часовня религия

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