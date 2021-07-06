Это коснётся пассажирских поездов №1, №58, № 70 и №82
В связи с технологической необходимостью в июле и августе ряд пассажирских поездов в Бурятии и Иркутской области будут следовать по измененному расписанию. Так, с 7 по 9 июля изменится расписание у поездов №82 Москва – Улан-Удэ и №1 Владивосток – Москва.
Поезд №70 Москва – Чита будет следовать с изменением в расписании с 7 по 9 июля, с 14 по 16 июля, с 21 по 30 июля и с 4 по 6 августа 2021 года. Также по измененному графику 7, 13 и 15 июля будет следовать поезд №58 Тайшет – Иркутск.
Разница с действующим расписанием составит от -18 до +30 минут. Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
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