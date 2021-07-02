Ограничения движения введут из-за реконструкции тепломагистрали
В Октябрьском районе Улан-Удэ в связи с реконструкцией тепломагистрали №6 с 3 по 25 июля будет перекрыт дорожный проезд по улице Мокрова между домами №28 и №28а.
На время работ создан временный проезд на участке построенной теплотрассы между домами №24 и №31 по улице Мокрова по дворовой территории, сообщает управление по информационной политике города.
Напомним, что с 3 по 4 июля будет закрыт для движения участок по улице Н. Петрова. Это связано с проведением ремонтных работ на автомобильной дороге. Из-за этого в эти дни будет изменена схема движения девяти автобусных маршрутов.
В Улан-Удэ на 23 дня перекроют проезд на улице Мокрова
Общество, Фото:
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