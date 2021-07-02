В Бурятии стартовала акция «#ЯСпасаюЖизни03»

Жителей республики призывают оставаться дома и носить маску



В Бурятии в соцсетях запущена акция «#ЯСпасаюЖизни03». Принять участие в ней могут все желающие. Для этого достаточно минимизировать контакты, оставаться дома и носить маску.



- Мы привыкли, что спасением жизни занимаются врачи, пожарные, полицейские. Но COVID-19 внёс свои коррективы. Теперь, чтобы спасти чью-то жизнь достаточно стать волонтёром, чтобы привезти лекарства или необходимые продукты питания тем, кому сейчас невозможно самому дойти до магазина. Или подвозить врачей до дома с трудной рабочей смены, чтобы на следующее утро они вновь отправились на борьбу со страшной инфекцией. Либо просто оставаться дома, чтобы не заразиться самому и случайно, сам того не подозревая, не заразить родных или даже незнакомых людей смертельным вирусом. Давай побудем спасателями? - призывает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Чтобы принять участии в акции под хештегом #ЯСпасаюЖизни03 нужно рассказать про свою помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Например, как остаёшься дома, стараешься реже видеться с друзьями оффлайн, носишь маску или помогаешь бабушке-соседке купить продукты.



Возрастное ограничение 6+

