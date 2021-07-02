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Легкоатлеты Байкальского региона стали призёрами первенства России

Легкоатлеты Байкальского региона стали призёрами первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба АУ РБ РСШОР
Серебряные награды выиграли спортсмены Бурятии, Иркутской области и Забайкалья

В Уфе с 29 июня по 1 июля прошло первенство России по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие около 600 юниоров до 20 лет из 70 регионов.

30 июня состоялись финальные забеги первенства. Второе место на дистанции 800 метров занял легкоатлет из Бурятии Максим Любовников с результатом 1 минута 52,48 секунды. Спортсмен тренируется в республиканской спортивной школе олимпийского резерва у Виктора Домнина.

Иркутский легкоатлет Олег Ананьев стал серебряным призёром турнира в прыжках с шестом. Он занял второе место с результатом 5 метров 20 сантиметров и выполнил норматив мастера спорта России. Всего в прыжках с шестом за медали боролись семь спортсменов. Победу одержал Александр Соловьёв из Москвы с результатом 5 метров 43 сантиметра. Замкнул тройку лидеров Фёдор Скляров из Санкт-Петербурга, который показал также результат 5 метров 20 сантиметров.

- Олег Ананьев тренируется в областной школе высшего спортивного мастерства у родителей, заслуженных тренеров России Ирины Беловой и Сергея Ананьева, - рассказали в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Также серебряную медаль первенства России завоевал забайкальский спортсмен Фёдор Шишлянников. Он тренируется в спортивной школе №5 города Читы у Владислава Галиева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

- Фёдор показал достойный результат – 15 минут 05,65 секунды на дистанции 5000 метров – и оказался в тройке сильнейших спортсменов. С 23 по 25 июля в Краснодаре пройдёт первенство России среди юношей до 18 лет, где Фёдор выступит на дистанциях 1500 и 3000 метров, – рассказал Владислав Галиев.
Бурятия легкая атлетика первенство России спорт Иркутская область Забайкальский край
 
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