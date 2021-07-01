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На трассе «Байкал» в Иркутской области нарушителей искал дрон

На трассе «Байкал» в Иркутской области нарушителей искал дрон
Общество,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Проверки шли от Шелехова до Слюдянка

Во всех районах Иркутской области госавтоинспекторы проверят выезд на встречную полосу в местах, где такой маневр запрещён.

- В пятницу пройдут мероприятия в рамках операции «встречная полоса». Дорожные инспекторы обратят особое внимание на соблюдение правил обгона, проведут рейды по выявлению и пресечению нарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Так, в прошлую пятницу аналогичные массовые проверки прошли на протяжении всей трассы Р-258 «Байкал» от городов Шелехов до Слюдянки. К ним привлекались наряды ГИБДД и скрытые патрули. Нарушения фиксировались дронами с воздуха, камерами на опасных участках трассы с поворотами и подъёмами.

За несколько часов инспекторы зафиксировали 37 нарушений, около половины которых выявлены в ходе скрытого патрулирования и три – беспилотником.

Выезд на встречную полосу при совершении обгона - опасный и рискованный маневр. Совершение обгона в тех местах, где он запрещен, является недопустимым и смертельно опасным. В таких авариях страдают, как правило, не только нарушители, но и совершенно случайные участники дорожного движения. С начала года на «встречке» зарегистрировано 192 аварии. В каждом десятом таком ДТП погибают люди.

В отношении каждого нарушителя приняты меры административного характера. Согласно части 4 стать 12.15 кодекса об административных правонарушениях, за выезд на полосу встречного движения предусмотрена ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 5 тысяч рублей.


водители ГИБДД
 
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