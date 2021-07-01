 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

В Иркутской области пятилетняя годовщина крушения самолёта МЧС

В Иркутской области пятилетняя годовщина крушения самолёта МЧС
Общество, 
В тот день погибли десять лётчиков

Пять лет назад, 1 июля 2016 года, в Иркутской области на склоне сопки возле посёлка Рыбный Уян, в 145 километрах от Качуга, потерпел крушение транспортный самолёт Ил-76 МЧС России. Сотрудники занимались тушением разбушевавшихся пожаров в Иркутской области. Эта авиакатастрофа унесла жизни десяти человек.

- Лётчики МЧС России погибли на боевом посту, что в очередной раз, к сожалению, подтвердило: профессия спасателя остается одной из самых опасных... – напомнили сегодня в ГУ МЧС по Иркутской области.



За время работы в Сибирском федеральном округе с начала пожароопасного периода 2016 года экипаж самолёта Ил-76 МЧС России совершил 33 боевых вылета, сбросил более тысячи тонн воды над горящей тайгой. Благодаря этому экипажу только в Иркутской области были ликвидированы семь очагов крупных лесных пожаров, защищены 30 населённых пунктов с населением более 50 тысяч человек.

9 июля 2016 года на месте крушения самолёта был установлен памятный крест, к которому прикреплена мемориальная доска с именами десяти погибших лётчиков. 
авиакатастрофа
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Общественник считает, что Улан-Удэ повторяет путь «убитого» Владивостока
Общественник считает, что Улан-Удэ повторяет путь «убитого» Владивостока
Общество, 01.07.2021
Владивосток и Улан-Удэ объединяет ряд проблем – от малочисленных парков до зашкаливающих цен на квартиры
1200 семей Бурятии обратились за новыми выплатами
1200 семей Бурятии обратились за новыми выплатами
Общество, 01.07.2021
Новые выплаты положены беременным и одиноким родителям
В Бурятии тракторист по решению суда стал разнорабочим
В Бурятии тракторист по решению суда стал разнорабочим
Общество, 01.07.2021
Тракторист отработал 100 часов обязательных работ
Рисунки детей из Бурятии стали лучшими в России
Рисунки детей из Бурятии стали лучшими в России
Общество, 01.07.2021
Конкурс провёл Российский центр защиты леса
В Улан-Удэ начали подавать горячую воду в 31 доме
В Улан-Удэ начали подавать горячую воду в 31 доме
Общество, 01.07.2021
Горячая вода по улицам Боевая и Конечная появится к обеду
В Бурятии вылечили больную с 85% поражения лёгких
В Бурятии вылечили больную с 85% поражения лёгких
Общество, 01.07.2021
Женщина благодарила медиков, едва сдерживая слёзы
Бурятия обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Бурятия обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Общество, 01.07.2021
За сутки коронавирус унёс жизни сразу 23 человек
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 01.07.2021
Под наблюдением находятся три термоточки
В Бурятии 20-летие отмечает таможенный пост, занимающийся нефритом
В Бурятии 20-летие отмечает таможенный пост, занимающийся нефритом
Общество, 01.07.2021
Юбилей отмечает Улан-Удэнский таможенный пост
Ковидное такси перевезло более четырёх тысяч улан-удэнцев
Ковидное такси перевезло более четырёх тысяч улан-удэнцев
Общество, 01.07.2021
В день одна машина выполняет около десяти заявок
На Улан-Удэнском авиазаводе «потушили» пожар
На Улан-Удэнском авиазаводе «потушили» пожар
Общество, 01.07.2021
На заводе проводились учения 
Читинец с собакой ограбил прохожего
Читинец с собакой ограбил прохожего
Общество, 01.07.2021
Потерпевший запомнил только питомца преступника
На форуме «Армия» в Улан-Удэ покажут легендарную «Катюшу»
На форуме «Армия» в Улан-Удэ покажут легендарную «Катюшу»
Общество, 01.07.2021
Военные продемонстрируют ходовые способности машины 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^