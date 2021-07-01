В Иркутской области пятилетняя годовщина крушения самолёта МЧС





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГУ МЧС по Иркутской области (@irk38mchs)



За время работы в Сибирском федеральном округе с начала пожароопасного периода 2016 года экипаж самолёта Ил-76 МЧС России совершил 33 боевых вылета, сбросил более тысячи тонн воды над горящей тайгой. Благодаря этому экипажу только в Иркутской области были ликвидированы семь очагов крупных лесных пожаров, защищены 30 населённых пунктов с населением более 50 тысяч человек.



9 июля 2016 года на месте крушения самолёта был установлен памятный крест, к которому прикреплена мемориальная доска с именами десяти погибших лётчиков.

За время работы в Сибирском федеральном округе с начала пожароопасного периода 2016 года экипаж самолёта Ил-76 МЧС России совершил 33 боевых вылета, сбросил более тысячи тонн воды над горящей тайгой. Благодаря этому экипажу только в Иркутской области были ликвидированы семь очагов крупных лесных пожаров, защищены 30 населённых пунктов с населением более 50 тысяч человек.9 июля 2016 года на месте крушения самолёта был установлен памятный крест, к которому прикреплена мемориальная доска с именами десяти погибших лётчиков.

Пять лет назад, 1 июля 2016 года, в Иркутской области на склоне сопки возле посёлка Рыбный Уян, в 145 километрах от Качуга, потерпел крушение транспортный самолёт Ил-76 МЧС России. Сотрудники занимались тушением разбушевавшихся пожаров в Иркутской области. Эта авиакатастрофа унесла жизни десяти человек.- Лётчики МЧС России погибли на боевом посту, что в очередной раз, к сожалению, подтвердило: профессия спасателя остается одной из самых опасных... – напомнили сегодня в ГУ МЧС по Иркутской области.