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В Бурятии аллергикам советуют реже бывать на улице из-за пуха

В Бурятии аллергикам советуют реже бывать на улице из-за пуха
Общество,  Фото:pixabay.com
Тополиный пух переносит аллергены

Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало рекомендации в сезон тополиного пуха, который появляется в начале лета.

«Летний снег» - так многие россияне называют тополиный пух. Он переносит аллергены — пыльцу и пыль, а также может нарушить работу кондиционеров и систем вентиляции. Период появления тополиного пуха совпадает с периодом цветения злаковых растений, которые могут вызывать аллергические реакции.

- Если каждый год, когда на улице появляется тополиный пух, вы замечаете у себя такие симптомы как заложенность носа, чихание, при этом у вас нет температуры, то это основные признаки аллергии или поллиноза — реакции на пыльцу, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В качестве профилактики аллергии рекомендуется максимально ограничить контакт с потенциальными аллергенами, которые разносятся вместе с пухом.

Специалисты рекомендуют как можно меньше выходите на улицу, особенно в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда пуха в воздухе больше всего. При высокой влажности, вскоре после дождя пуха в воздухе почти не бывает.

- Постарайтесь не допускать попадания пуха в помещения, где вы долго находитесь: в квартиру, в офис, в салон машины. Для этого старайтесь как можно реже открывать окна, повесьте на них мелкую москитную сетку или марлю, смоченную водой. Регулярно делайте тщательную влажную уборку: ежедневно, если пуха очень много, то 2-3 раза в день, - отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Чтобы уменьшить симптомы, можно использовать маску.

При возвращении с улицы, рекомендуется тщательно умыться, а лучше принять душ, промыть нос.

- Как можно чаще меняйте и хорошо стирайте свою повседневную одежду, особенно ту, в которой выходите на улицу, и постельное белье. Следите за работой вентиляционных устройств, проводите их комплексное обследование и чистку. Протирайте чаще оргтехнику на рабочем месте, которая под влиянием статического напряжения активно притягивает пыль, - отмечают в управлении.

Также специалисты настаивают на том, чтобы не заниматься самолечением аллергии, а обязательно обратиться к врачу.

В свою очередь, ГУ МЧС России по Бурятии ранее обратилось к жителям с просьбой не поджигать тополиный пух

Роспотребнадзор
 
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