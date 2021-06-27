В Бурятии сохранится жаркая погода

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Местами воздух прогреется до +34



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 июня по республике сохранится жаркая погода, преимущественно без осадков, в дневные часы местами возможны локальные грозы. По юго-западу грозы, ливни. Ветер северо-западный 6-11, при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +6,+11, днём +29,+34, местами +19,+24.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +14,+16, днём +30,+32.

