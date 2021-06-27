Местами воздух прогреется до +34
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 июня по республике сохранится жаркая погода, преимущественно без осадков, в дневные часы местами возможны локальные грозы. По юго-западу грозы, ливни. Ветер северо-западный 6-11, при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +6,+11, днём +29,+34, местами +19,+24.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +14,+16, днём +30,+32.
В Бурятии сохранится жаркая погода
Общество, Фото:
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