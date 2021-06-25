Будет изготовлено 47 мусорных контейнеров для пищевых отходов
В исправительной колонии №1 УФСИН России по Бурятии состоялась рабочая встреча заместителя начальника учреждения Даши Эрдыниева с главой Мухоршибирского района Владимиром Молчановым.
Стороны обсудили производственные возможности исправительного учреждения и вопросы взаимовыгодного сотрудничества.
По итогам встречи заключён государственный контракт на изготовление и поставку 47 мусорных контейнеров для пищевых отходов на общую сумму более 600 тысяч рублей.
Контракт позволит создать дополнительные рабочие места для осуждённых, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.
Осуждённые изготовят мусорки для района Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На форуме продемонстрируют различные виды вооружения
Будет изготовлено 47 мусорных контейнеров для пищевых отходов
Более 30 городских управляющих компаний и ТСЖ получили раствор
Этот колокол известил жителей Верхнеудинска о прибытии первого поезда в истории города
За сутки заболели 227 человек
Спасение стало случайным стечением обстоятельств
Непогоду вызовет смещение циклона
В Улан-Удэ медики с вакцинами сами приехали к приставам
Возбуждено уголовное дело
В Якутии горит более 60 тысяч га леса
2021-й объявлен Годом массового спорта в Иркутске
Ежедневно мобильная группа выявляет около десятка нарушителей
Праздничную дату установят на 8 июля
Многие заболевшие не сообщают, что были на массовых гуляниях
Опубликован новый указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом. В нём прописано, как республика будет жить во время локдауна