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Осуждённые изготовят мусорки для района Бурятии

Осуждённые изготовят мусорки для района Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com.
Будет изготовлено 47 мусорных контейнеров для пищевых отходов

В исправительной колонии №1 УФСИН России по Бурятии состоялась рабочая встреча заместителя начальника учреждения Даши Эрдыниева с главой Мухоршибирского района Владимиром Молчановым.

Стороны обсудили производственные возможности исправительного учреждения и вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам встречи заключён государственный контракт на изготовление и поставку 47 мусорных контейнеров для пищевых отходов на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Контракт позволит создать дополнительные рабочие места для осуждённых, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН. 
УФСИН
 
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