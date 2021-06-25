Осуждённые изготовят мусорки для района Бурятии

Будет изготовлено 47 мусорных контейнеров для пищевых отходов



В исправительной колонии №1 УФСИН России по Бурятии состоялась рабочая встреча заместителя начальника учреждения Даши Эрдыниева с главой Мухоршибирского района Владимиром Молчановым.



Стороны обсудили производственные возможности исправительного учреждения и вопросы взаимовыгодного сотрудничества.



По итогам встречи заключён государственный контракт на изготовление и поставку 47 мусорных контейнеров для пищевых отходов на общую сумму более 600 тысяч рублей.



Контракт позволит создать дополнительные рабочие места для осуждённых, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.

