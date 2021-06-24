Школьники из Бурятии вышли во всероссийский этап конкурса МЧС

Представители Бурятии стали лучшими на Дальнем Востоке



Накануне 23 июня в Дальневосточном федеральном округе подвели итоги межрегионального этапа конкурса творческих работ «Таланты и поклонники». Бурятию в номинации «Театральное творчество» представили воспитанники Дома творчества Советского района Улан-Удэ, участники объединения художественного слова «Звездопад». Ребята представили видеоролик на противопожарную тематику под названием «Агитбригада 101».



- В своём выступлении они озвучили заготовленные речевки, призывающие граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также познакомили зрителей с основными этапами истории становления пожарной охраны в РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Жюри конкурса признало видеоролик школьников из Бурятии лучшим в представленной номинации. Это значит, что ребята смогут побороться за призовое место в финале конкурса. Он также пройдёт в онлайн-формате в Красноярске.

