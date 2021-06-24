Именами Героев Советского Союза назовут шесть улиц Иркутска

Решение одобрила комиссия по городской топонимике



Именами Героев Советского Союза назовут шесть улиц Иркутска. Постановление о присвоении наименований подписал мэр города Руслан Болотов. Ранее вопрос был рассмотрен на комиссии по городской топонимике и увековечению известных людей и событий, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.



Так, две строящиеся улицы в Ленинском округе названы именами Героя Советского Союза Семёна Хейфеца и полного кавалера ордена Славы Леонида Учаева.



Семён Хейфец – коренной иркутянин. Участвовал в боях на Халхин-Голе. В мае 1944 года ушел на фронт Великой Отечественной войны. Воевал на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Демобилизовавшись, вернулся на родину. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2- й степени, Красной Звезды.



Улица Семёна Хейфеца граничит с ещё одной улицей, получившей новое имя в честь Леонида Учаева. Участник Великой Отечественной войны, полный кавалер орденов Славы, старший сержант, фронтовой разведчик. В 1944 проник в расположение противника близ города Бельцы в Молдавии, где уничтожил более десятка фашистских солдат. Затем Учаев отличился северо-западнее населенного пункта Захорна, где с бойцами пленил группу вражеских пехотинцев. А в августе 1944 во время боя в районе населенного пункта Берлешти принял на себя командование взводом и поднял бойцов в решительную атаку. Награжден орденом Славы 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями, в том числе «За отвагу».



В Октябрьском округе четыре улицы получили имена героев-лётчиков, выпускников Иркутской военной авиационной школы, Героев Советского Союза – Николая Пахотищева и Валентина Дуракова, а также летавших на иркутских трассах полярных лётчиков, одних из первых Героев Советского Союза — Маврикия Слепнёва и Ивана Доронина.



Также в Октябрьском округе решено присвоить названия двум элементам планировочной структуры. Корпуса будущего Суворовского училища будут стоять на территории Драгунская и территории Гусарская в честь Иркутского драгунского (гусарского) полка 1784-1918 годов.



– Судьбы этих людей тесно связаны с Иркутском. И присваивая улицам нашего города имена Героев Советского Союза, мы тем самым сохраняем память о них, об их подвигах. Важно помнить свою историю! Для того, чтобы у всех была возможность узнать, чем прославились эти люди, на каждой улице будет размещена их биография, – отметил мэр Руслан Болотов.



Информация о присвоении наименований в ближайшее время будет внесена в государственный адресный реестр.



