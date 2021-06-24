В Бурятии подрядчик сам изменил условия договора

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, между Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Бурятии и обществом с ограниченной ответственностью «Автоматика» в апреле 2020 года заключён договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по улице Аюшеева села Орлик Окинского района Бурятии.



Подрядчик не смог выполнить работы в установленный договором срок, направил заказчику письмо, обязуясь выполнить работы до 31 марта 2021 года. В апреле работы завершены, подписаны акты выполненных работ.



- Таким образом, общество в одностороннем порядке изменило условия заключённого договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества, тем самым нарушило сроки окончания работ, жилищные права граждан, проживающих в доме, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



По постановлению прокурора района генеральный директор подрядной организации привлечён к административной ответственности за изменение условий договора. Должностному лицу назначено предупреждение.

