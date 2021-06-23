На этот Фальк Тишендорф усложнит маршрут
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2018 года юрист из Германии Фальк Тишендорф переплыл Байкал. Он стартовал в районе посёлка Бугульдейка Иркутской области и завершил дистанцию около Энхалука в Бурятии.
Спустя три года пловец-любитель со своей командой проекта «Переплывая Россию» возвращается на Байкал. На этот раз задача усложняется тем, что маршрут выбран более северный. Фальк Тишендорф планирует проплыть от деревни Зама в Иркутской области до мыса Тонкий, который находится неподалёку от села Горячинск в Бурятии.
Старт запланирован на июль.
Пловец таким образом хочет привлечь внимание к проблеме водных ресурсов, их сохранности, созданию условий для воспроизводства и поддержания экологического баланса больших и малых водоёмов.
Юрист из Германии хочет переплыть Байкал во второй раз
Общество, Фото:
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