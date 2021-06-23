В нацпарке в Бурятии начали расчистку лесных проездов

Общество, Фото: национальный парк "Тункинский"

Лесные дороги необходимы в том числе для оперативного выезда на лесные пожары



В национальном парке «Тункинский» в Бурятии началась расчистка лесных проездов. Проводятся работы в рамках государственного задания во всех четырех инспекторских участках, говорится в сообщении Тункинского нацпарка.



В результате образования ветровала, бурелома и снеголома и иных повреждений деревьев лесные дороги, предназначенные для проездов, могут быть завалены.



После проведённой инспекции принимается решение об очистке лесных дорог от захламления. Эта мера необходима в противопожарных целях, так как лесные дороги необходимы для оперативного выезда на лесные пожары.



Также лесные дороги используются для проезда государственных инспекторов в целях патрулирования местности и гражданами для заготовки древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений.





