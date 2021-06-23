Лесные дороги необходимы в том числе для оперативного выезда на лесные пожары
В национальном парке «Тункинский» в Бурятии началась расчистка лесных проездов. Проводятся работы в рамках государственного задания во всех четырех инспекторских участках, говорится в сообщении Тункинского нацпарка.
В результате образования ветровала, бурелома и снеголома и иных повреждений деревьев лесные дороги, предназначенные для проездов, могут быть завалены.
После проведённой инспекции принимается решение об очистке лесных дорог от захламления. Эта мера необходима в противопожарных целях, так как лесные дороги необходимы для оперативного выезда на лесные пожары.
Также лесные дороги используются для проезда государственных инспекторов в целях патрулирования местности и гражданами для заготовки древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений.
В нацпарке в Бурятии начали расчистку лесных проездов
Общество, Фото:
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