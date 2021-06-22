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В подтопленные районы Забайкалья доставили 14 тонн гуманитарного груза

В подтопленные районы Забайкалья доставили 14 тонн гуманитарного груза
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Режим ЧС введён в 13 районах Забайкальского края

В Забайкальском крае оказывают помощь жителям подтопленных районов. На данный момент в Балейский, Газимуро-Заводский, Шелопугинский районы доставлено 14,5 тонны гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В том числе более девяти тонн помощи доставлено двумя вертолётами Ми-8. Также вертолёты эвакуировали 109 человек.

Представители различных добровольческих движений объединились в единый штаб для оказания помощи людям, пострадавшим от паводков. Читинцы приносят в пункты сбора одежду, матрасы, продукты и товаров первой необходимости.

Режим чрезвычайной ситуации введён в Александрово-Заводском, Балейском, Борзинском, Оловяннинском, Нерчинско-Заводском, Шилкинском, Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском, Шелопугинском районах, а также на территории садового некоммерческого товарищества «Автобаза Связи», дачного некоммерческого товарищества «Ручеек» и автомобильной дороги Ивановка – Застепь городского округа «Чита».

По информации ГУ МЧС по Забайкальскому краю, с 16 по 19 июня выпали обильные осадки. В результате в 24 населённых пунктах оказалось подтоплено 88 жилых домов, 524 приусадебных участка. Разрушено 15 деревянных мостов, частично подтоплено 10 участков автодорог общей протяженностью 6130 метров.

Развёрнуто пять пунктов временного размещения, вместимостью 800 человек. Там пока размещено 15 человек.

В крае создана межведомственная оперативная группа, занимающаяся вопросами ликвидации последствий ЧС, вызванной паводками. В неё вошли члены правительства, руководство ЗабЖД, представители региональных министерств, силовых структур.
подтопление гуманитарная помощь
 
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