На Байкале водолазы возложили цветы в память о погибших

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Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда совершили традиционное погружение на Байкале для возложения венка в память о моряках и водолазах, погибших во время Великой Отечественной войны.Ежегодно венок возлагается на глубине 10 метров к якорю с памятной табличкой, установленной в заливе Лиственничном в 2015 году.Во всех подразделениях Байкальского поисково-спасательного отряда сегодня приспущены флаги. Спасатели возложили цветы к памятникам воинов-победителей, сообщили в пресс-службе БПСО.