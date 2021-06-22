На Байкале водолазы возложили цветы в память о погибших

Венок возложили в память о погибших на войне моряках и водолазах
Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда совершили традиционное погружение на Байкале для возложения венка в память о моряках и водолазах, погибших во время Великой Отечественной войны.
Ежегодно венок возлагается на глубине 10 метров к якорю с памятной табличкой, установленной в заливе Лиственничном в 2015 году.
Во всех подразделениях Байкальского поисково-спасательного отряда сегодня приспущены флаги. Спасатели возложили цветы к памятникам воинов-победителей, сообщили в пресс-службе БПСО.
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Венок возложили в память о погибших на войне моряках и водолазах
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