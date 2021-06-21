В Бурятии арендаторы задолжали владельцу квартиры 100 тысяч

Собственник жилья добивался своих денег через суд



Судебные приставы Кабанского района помогли хозяину квартиры вернуть свыше 100 тысяч рублей арендной платы с жильцов, снимавших у него жильё, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Между собственником квартиры и тремя жильцами был заключен договор аренды квартиры, по условиям которого последние обязаны были оплачивать ежемесячную арендную плату, а также расходы электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения. Однако арендаторы не исполнили свои обязательства, и у них образовалась задолженность в размере 111 тысяч рублей. В связи с этим собственник квартиры был вынужден обратиться в суд.



Не смотря на то, что должники обязались рассчитаться с долгом в ближайшее время, после вынесения судебного решения задолженность так и осталась не выплаченной. По этой причине собственник жилплощади предъявил исполнительный лист в службу судебных приставов для принудительного исполнения.



В службе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Пристав обратил взыскание на деньги, находящиеся на расчётных счетах должников в банках, что впоследствии повлияло на скорейшее исполнение судебные решения.



В результате, поступавшие деньги перечислены взыскателю.

