Известные артисты Бурятии поддержали медиков БСМП

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Накануне, 16 июня, сообщалось, что в больнице самое большое по Бурятии количество пациентов с ковидом – 524. Для расширения коечного фонда задействован республиканский реабилитационный центр «Светлый».



День медицинского работника (День медика) — отмечался в СССР и отмечается в России каждый год в третье воскресенье июня.





Известные артисты Бурятии передали свои искренние пожелания и слова поддержки медикам БСМП – самого крупного сейчас в республике ковидного госпиталя.Поздравили с грядущим профессиональным праздником – Днём медицинского работника – и пожелали здоровья, сил и энергии заслуженная артистка Бурятии Мэдэгма Доржиева, экс-худрук балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Морихиро Ивата, творческая группа «Чива 03» и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева.